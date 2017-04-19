性侵案等判決 6旬男竟又對前女友精障妹伸狼爪

陳男性侵精障女子的畫面，被監視器錄下。（周綾昀翻攝）

恆春一名60歲陳姓男子早覬覦前女友的30歲精障妹妹，15日誘騙女子到空地毆打並性侵得逞，警方調查後發現，陳男2年前涉及一起性侵案還在等法院判決，就又再犯，恆警認為陳男友再犯的可能，因此移送後，也建請檢方羈押獲准。

15日晚間陳男與前女友在恆春鎮山腳里一處檳榔攤附近喝酒，見到前女友的中度精神障礙妹妹走路經過，酒後興起加上早已覬覦對方的姿色，便熱情邀約女子一起喝酒。

不料酒過三巡，陳男趁著前女友不注意，假藉有人要買南瓜為由，誘騙女子至附近空屋，隨即伸出狼爪性侵，被害人奮力抵抗，造成後腦及手臂有嚴重挫傷，仍遭陳男壓制手臂並性侵得逞。

警方表示，案發後，女子哭哭啼啼帶著沾有分泌物的內褲前來恆春分局報案，經調閱監視器查緝後，循線將陳男拘提到案，也發現有妨礙性自主前科的陳男，竟還在等待2年前性侵案法院的判決，就又再犯，並認為有再犯的嫌疑，聲請屏東地方法院裁定羈押在案。

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(中時)