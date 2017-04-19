西瓜產期將至　學甲分局啟動護瓜

學甲分局結合民間力量啟動護瓜，讓農民不用再夜宿瓜田。（莊曜聰攝）

西瓜採收期將至，警方利用夜間巡邏，嚇止宵小。（莊曜聰攝）

學甲西瓜即將進入採收季節，學甲警分局提前啟動護瓜機制，與地方瓜農、巡守隊聯合成立「護瓜聯盟」，用LINE群組宣傳防竊和情資交流，瓜農總算不用為了保護收成，在田中搭帳篷或睡車上護瓜。

學甲種植西瓜地帶，以八掌溪沿岸區域的頂洲、紅茄社區為主，種植面積近60公頃，排水良好的砂質土壤帶有鹽分，種出來的瓜果滋味甜美，市場評價很高，去年因寒害及冬雨損失慘重，農民幾乎血本無歸，拜今年氣候良好所賜，結實纍纍，可望豐收，農民都很期待。

現已過4月中旬，即將邁入產期，少量的「頭水瓜」已經上市，5月初則是「大出」的時間，瓜田欣欣向榮，連帶引起宵小覬覦，而學甲地區種瓜農民平均年齡在60歲以上，為護瓜有時還得夜宿瓜田，令人不捨，因此學甲分局自3月起就與農民成立「學甲分局護瓜聯盟」，除加強巡邏，還有LINE群組交換情資。

分局長楊青垂也利用晚間帶隊巡邏，他說從4月起，針對易遭竊瓜時段，由分局警力結合民防義警和巡守隊，在瓜田區周邊展開小區域聯巡、大區域跨巡、深夜聯巡，加上運用手機通報並交換情資，顧好收成，讓農民能睡個好覺。

(中時)