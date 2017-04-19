婦人遭健保詐騙600萬 創最高金額記錄

健保詐騙不斷，花蓮一名甫退休江姓婦人，遭歹徒指其健保卡異常使用，在多家醫院看病欠費5萬多元，表示江婦為嫌疑人將凍結其帳戶，並要求配合把存款轉匯檢警所提供的監管安全帳號，待全案查清再把錢返回，婦人果真照做，分次共轉匯600萬，後來才發現一生辛苦存下的積蓄全部被騙光，當場癱軟在地，也創下健保被詐騙金額最高記錄。

健保署東區分局科長蔡麗玉表示，江婦自3月27日起即接到歹徒的詐騙電話，指其健保卡異常使用，在台北榮總、台大醫院及花蓮等多家診所共積欠費5萬多元，由於江婦為嫌疑人必需接受調查，在這期間，江婦的存款全都要存到檢警所提供的監管安全帳戶，後續若破案解除嫌疑人身分將返還，並指該案已在秘密偵查，不可對外公開也不可告訴家人，且教導江婦匯款時若遇到銀行行員詢問，可告知對方要幫小孩買房需要現金，讓江婦信以為真，其間陸續10多次共匯款近600萬元。

據江姓婦人轉述，歹徒在4月11日告知已查明江婦沒有嫌疑，並表示錢3天內會匯還江婦戶頭，江婦等了3天沒看到錢進來，又再等了3天，帳戶仍無動靜，於是鼓起勇氣向健保署東區分局詢問，才發現上當受騙，得知一生辛苦積蓄完全蒸發，無法接受，當場手發抖癱軟在地。

蔡麗玉指出，目前不肖人士採用健保詐騙電話的「話術」，不外是自稱健保署人員或檢警人員，偽稱健保卡違規使用，如「被盜用」、「使用異常」、「有違規紀錄」等。目前健保已全面解卡，民眾就醫全無障礙。民眾若接到電話告知「欠費將被鎖卡、健保卡被盜用、有違規紀錄」，千萬別依指示做任何動作，更不可逕由提款機轉帳或去銀行提領交付陌生第三者。健保署不會主動以電話語音、簡訊、Line等方式，要求民眾匯款、回電、或點選連結，民眾若接到任何疑似詐騙電話，可撥打健保卡片背面所列免付費專線0800-030-598查證，或撥165防詐騙電話報案。

(中時)