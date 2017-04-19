傻勁發威 三十甲茶農跟著樟湖國中小走生態農法
古坑鄉樟湖國中小為保護學生不聞到農藥味，前年把校園後方2塊茶園租下，委託村內茶農照料，不噴農藥也不施化肥，已採過3季茶葉，所得作為社區弱勢家庭扶助之用，這個小小初衷紮根茁壯，附近「後棟山」約30甲地茶農也想要跟進，加入生態農法行列。
樟湖國中小校長陳清圳2年前以每年3萬元租金租下學校後方6分半茶園時，沒有人看好能維持收支平衡，明顯的好處是校園變大，四季看著茶葉成長、聞到清新空氣。
去年首次採收春茶、冬茶，校方與受雇照料的茶農以二比八平分茶葉，陳清圳透過臉書號召1斤1500百元，不到2周就完售，兩季收成15萬元。
雲林縣豐泰基金會所屬的阿古力社會企業公司在南投縣與茶農合作改種有機茶葉，約定第一年完全手採，第二年以後才加入機器採收，保價收購茶葉，且保障成本回收，茶農不吃虧。
阿古力社會企業被樟湖國中小與茶農合作事件感動，希望樟湖校園更遠處的另2塊茶園也能加入有機農法行列，由該公司保價收購。18日舉行說明會時，沒想到更遠處的後棟山30幾甲茶園的茶農都來了。
茶農表示，他們也不喜歡噴農藥，但改種有機茶葉怕賠本。阿古力公司表示，只要做到溝裡保持有草，至少第一年要撒油菜籽、不能機採，茶樹就會健康茁壯，不管茶葉收多少，都補貼茶農的成本回收。
陳清圳表示，偏鄉不能自絕於圍牆內，所以不斷與社區和社會互動，期盼土地倫理與生態哲學深植學生心中，推己及人和社區一起成長，是全校同仁一起努力的成果，更加開心。
(中時)
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