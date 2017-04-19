「東大門夜市」前途未卜 花蓮縣府澄清無遷移計畫

東部最大的東大門夜市，為觀光客來到花蓮的必去景點。（許家寧攝）

自強夜市攤商進駐東大門不到一年半，憂心恐再搬遷。（許家寧攝）

傳出東大門夜市未來恐遷移，造成攤商恐慌。（許家寧攝）

花蓮知名景點「東大門夜市」，由縣府斥資上億元打造為東部規模最大的特色夜市，不過建設處長陳泰昌，上周在議會提及「夜市位於計畫道路上，若周邊土地賣掉，就是夜市撤離的時候！」引發大批攤商恐慌，觀光處長彭偉族澄清，夜市攤位建築物合法，並無遷移計畫。

花蓮「東大門夜市」集結400個攤位，為東部地區規模最大的夜市，2015年7月風光開幕後，三條文化特色的「福町夜市」、「原住民一條街」及「各省一條街」打響全台知名度，每到假日前來朝聖的遊客將夜市擠得水洩不通，成為觀光客來到花蓮的必去景點。

不過縣府建設處長陳泰昌在本月議會召開臨時會程序會議時語出驚人，向議長賴進坤說明「東大門夜市屬計畫道路用地」，並表示可分時段使用，白天開放車輛通行，夜間則作為夜市使用，但周邊14公頃土地賣出時，就是東大門夜市撤離的時候。

縣議員莊枝財痛批，縣府為求立竿見影成效，要求吉安自強夜市百間攤商搬遷至東大門夜市，搬來時間不到一年半，生意才剛有起色，卻又透露夜市是「臨時性」，隨時都有可能會遷移，造成攤商人心惶惶，擔心又要另覓店面「重闢戰場」。

東大門福町夜市管理委員會主委林文松說，夜市遷移傳聞一出來，確實讓許多攤商相當緊張，擔心來若真搬遷，擔心生計將何去何從？對外國觀光客而言，東大門已經成為花蓮的知名地標，盼縣府相關單位出面闢謠，讓攤商安心做生意，好好發展花蓮觀光產業。

觀光處代理處長彭偉族表示，東大門夜市攤位建築物領有使用執照，坐落的土地於2014年就透過都市計畫程序，納入整體規畫範圍，夜市或鄰近公園用地，均依相關規定使用，建築物合法性亦無疑慮，縣府未來持續將東大門夜市推向國際舞台，並沒有夜市遷移的計畫。

(中時)