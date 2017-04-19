與父親吵架 男子在家縱火燒房子
桃園市中壢區中華路1段民宅19日下午3時許傳出火警，消防隊獲報趕到很快撲滅火勢，無人員傷亡。警、消調查，屋內的30歲李姓男子中午時與父親吵架後，下午在家縱火，被警方逮獲時身上還被起出毒品，訊後被依公共危險罪、毒品罪嫌移送偵辦。
警方調查，李姓男子為了房子事宜，中午與哥哥、父親起口角，讓哥哥氣得鬧自殺，雖然虛驚一場，李男下午獨居在3樓住家，點火後自行逃出，警消趕到及時撲滅火勢，清查發現屋內3房遭到祝融，未波及其他戶。
火警發生時，火勢凶猛，嚇得1樓餐廳人員奪門而出，而起火位置就在內壢火車站對面，讓不少民眾議論紛紛。
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(中時)
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