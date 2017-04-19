疑有冤情！殺運將判無期定讞 林金貴獲准再審

10年前鳳山王姓計程車司機遭槍殺致死案，被指為凶嫌的林金貴，2010年依殺人罪判無期徒刑定讞而入獄服刑，冤獄平反協會2度提出中研院臉部影像分析「非同一人機率近7成」等3項新事證聲請再審，經高雄高分院駁回後提起抗告；最高法院今年初將全案發回更裁，高雄高分院今以新事證可動搖原確定判決結果，裁定林金貴准予再審，仍可抗告。

目前在台南監獄執行的林金貴，若最後該裁定一旦確定，依法原判決確定的刑罰，應一併停止執行，將可獲釋，而該案也是高雄高分院成立以來，首件刑事准予再審的裁定。

高雄高分院裁定理由指出，林金貴2007年3月5日在花雕數位影像館拍攝的半身照片、同年1月25日向大寮戶政事務所申請換發國民身分證所附照片、毛髮生長監測報告及3D鑑定方法報告，都未經原確定判決審酌，應屬新證據。

這些事證也顯示林金貴2007年1月、3月間的髮長僅止於耳上，且與案發時被監視錄影器拍到的兇嫌不是同一人的可能性較高，足以影響原確定判決依據證人對被告不利指證的真實性。

該案發生在2007年5月9日晚間，運將王男在車上遭人槍殺，凶手下車徒步逃逸時被2人目擊並追趕，凶手回頭持槍威嚇，路邊監視器也拍到他的身影，但光線不足面容模糊；警方事後依目擊者說法素描凶嫌「長髮及肩」圖像，並在案發5個月後抓到有竊盜前科的林金貴，林雖矢口否認，但因目擊者指認而遭羈押。

冤獄平反協會指出，林與死者素不相識，被捕後否認殺人，並通過測謊，檢警未在死者車上採到林的指紋、毛髮或DNA，也無凶槍，且林被捕時並非長髮及肩，而法院僅據目擊證詞，判林無期徒刑，全案疑有冤情。

(中時)