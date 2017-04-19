龍德宮開基媽祖逾300年歷史 香火鼎盛
有「桃園媽」之稱的桃園市蘆竹區的龍德宮天上聖母四媽祖，可說是北台灣媽祖的信仰中心，開基媽祖有超過300年歷史，每年農曆3月23日媽祖聖誕時，總會吸引上千位信眾到團拜祝壽，當子時時辰一到，信眾焚香祝禱，祈求四媽祖保佑風調雨順，萬事平安順利。
為慶賀四媽祖聖誕及龍德宮開宮20年，今年農曆3月23日廟方更是擴大慶祝，廟裡廟外張燈結綵，當晚上千名信眾將廟前廣場擠得水洩不通，大家虔誠地準備壽桃、壽麵、素果、金銀財帛等前來獻祝。到了子時，鐘鼓齊鳴，所有信眾遵照儀禮，焚香祝禱，雙手合十，虔心叩拜，祭祀者以疏文上秉天庭及媽祖，現場氣氛莊嚴。
龍德宮主委潘振豐表示，聖誕當天，舉行擲筊選出值年爐主、副爐主，爐主能將四媽祖金身請回家中鎮宅，而副爐主則請回令旗，「被四媽祖選中當爐主和副爐主都是可遇不可求，而且是很大的福報，祂會保佑他們來年事業順利、闔家平安。」
祝壽團拜儀式結束後，廟方抬出一個超大蛋糕，所有信眾齊唱生日快樂歌，祝賀四媽祖生日快樂。
(中時)
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