雙腳水腫、傷口難癒合，竟是心衰竭！

南投醫院感染科主任廖嘉宏，檢視患者X光片。（南投醫院提供）

下肢水腫、傷口癒合困難，有可能是心臟疾病！70歲林姓老翁，雙腳水腫、容易破皮，而且傷口都好不了，家人擔心是蜂窩性組織炎；南投醫院感染科主任廖嘉宏檢查後，懷疑心衰竭引起肺水腫與下肢水腫，將他轉至心臟內科，安排住院治療與追蹤。

廖嘉宏指出，經診療發現，患者不只雙腳水腫，睡眠時也會突然呼吸困難，因此安排胸腔X光檢查，顯示患者心臟擴大，合併雙側肺積水！

南投醫院心臟科醫師嚴元鴻表示，心臟與血管是人體負責血液循環的主要器官，就像高樓大廈地下室的汲水幫浦，若汲水幫浦故障，除了頂樓住戶水壓會大幅下降，地下室也會嚴重的積水。

心臟衰竭也是一樣，當負責身體血液循環的心臟，產生收縮功能的衰退，通常會伴隨遠端器官的灌流不足、回心血流的鬱積，與周邊組織水腫，患者常見的症狀為頭暈、肢體無力、慢性肌肉萎縮，嚴重者甚至會伴隨意識改變，腎前性腎衰竭，或是心因性休克與器官傷害。

因此，提醒民眾若發現有難以控制的下肢水腫，千萬不要疏忽，建議到心臟內科門診安排進一步追蹤與檢查，以免錯失治療時機。

(中時)