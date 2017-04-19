議員質詢前瞻計畫地方配合款 南市財長：逐年編列沒問題

中央前瞻基礎建設釋出8800億元，台南市獲核列1400億元，市議員賴惠員擔心市府無力負擔龐大的地方配合款，今天提出質詢。財政稅務局長張紹源表示，鑑於地方配合款加總約800多億元，加上還有長達11年的計畫期限，配合中央逐年編列預算實踐建設應無問題。

賴惠員針對今年3月中央政府所提前瞻基礎建設計畫，質詢財稅局在該計畫中市府配合財源籌措方向、現階段獲得中央首肯經費項目與額度，以及未來財政是否能有持續性支持前瞻基礎建設計畫等議題。

賴惠員表示，台灣的基礎建設競爭力全球排名第13、網路整備度排名第19，中央政府推動前瞻基礎建設計畫，希望補強從2008年以來公共建設經費逐年下降的疲弱狀態，借以發揮帶頭強化投資動能，帶動整體經濟成長，因此在各縣市都投入相當龐大的軟硬體建設經費。

賴惠員認為，由於各地方政府也需相對應的配合款，造成不少縣市財政負擔沈重，以致讓外界質疑「有飯沒碗端」，台南市是否準備好了？可以如質如期推動這些重大建設。

張紹源答詢指出，現階段台南市政府爭取獲得前瞻計畫的經費大約1400億元，大多用於綠能科技、軌道建設、水環境等，其中軌道經費大約400億元，地方配合款約需3、4成。

張紹源說，市府多年來在樽節優先、開源並濟的財政主軸下，解決台南市自縣市升格以來每年60億至70億元的短差，並在2015、2016年逐漸平衡並有賸餘款，未來還有高達670多億元的舉債空間，以及透過市地重劃等方式自籌財源200億元，總加起來約800多億備用配合款，加上配合中央逐年編列長達11年的經費，面對推動前瞻基礎建設計畫的配合款項應該沒有問題。

張紹源還強調，財政紀律要看首長的作風和堅持，台南市的財政整體收入並沒有依賴土地售價，全部都是非常扎實的收入。6年多來，在市長倡導節省及對租稅合理化的堅持下，使主計處與財稅局得以有效管控，加上各局處的協助，台南市的整體財政已經越來越健全。

(中時)