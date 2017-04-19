大湖分局推動治安會議 社區總動員

苗栗縣大湖警分局今天上午在雪霸國家公園管理處擴大舉行「社區治安會議」，轄區大湖鄉、泰安鄉、卓蘭鎮、獅潭鄉之各鄉鎮長、縣議員及村里長、守望相助隊等各地方熱心人士、機關代表約150餘人熱情踴躍參與，苗栗縣警察局副局長詹忠亦親臨指導，感謝鄉親對警察的支持與鼓勵。

針對「治安狀況分析」、「交通狀況分析」、「保護青少年、婦幼安全作為」、「溫馨為民服務」、「社區治安會議－治安社區化」、「錄影監視系統設置管理」及「國家廉政建設行動方案」等七項專題進行簡報，精彩的交通安全影片配上預防毒品、詐欺等犯罪宣導，加上出席來賓紛紛對社區治安、交通提出建言，使現場與會鄉親更加體認全體警察同仁辛勤的付出，也給予肯定的掌聲。

大湖分局長楊贊鈞表示，全民安居樂業是政府責無旁貸責任，打擊犯罪、懲奸除惡，更是警察神聖責任，警力有限、民力無窮，警民合作、歹徒難逃，唯有警民合作才能共創美麗家園。

(中時)