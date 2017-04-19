老翁開車撞餐廳落跑 車掛樹枝遭警查獲
64歲姚姓老翁，前晚與友人喝酒餐敘，昨早7時許自認酒退，開車行經北市通安街時，不慎撞進巷口1家尚未開業的餐飲店店門，導致店家裝潢木板、店門及盆栽散落一地，姚發現闖禍後，嚇得立刻開車落跑。
昨早8時許，姚開到安和路2段附近時，因車頭毀損還掛有樹枝，引起巡邏員警注意，將他攔下後發現老翁渾身酒味，酒測值為0.41，姚被逮後，這才吞吐說出：「我剛才還有撞到1家餐廳……」
警方偵訊後，依公共危險罪將他送辦，店家獲知後表示會評估損失，向老翁提告求償。
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(中時)
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