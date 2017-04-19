台南市議會國民黨團痛批房屋稅分期繳稅是劫貧濟富

台南市政府宣布房屋稅增加3萬元以上可分期繳稅，引發議會國民黨團痛批「劫貧濟富」。黨團書記長王家貞說，全市有11多萬戶受到房屋稅調漲及回溯15年的影響，竟只有少數有錢人符合分期繳稅的標準。財政稅務局長張紹源承諾，未來將研議增加3000元以上即可分期繳稅。

張紹源表示，今年房屋稅調漲，全市共有11萬戶增稅，但稅金增加4000元以下的戶數只占73%，影響應該不大；其中，增加3萬元以上符合分6期繳稅標準的戶數中，企業有2761戶、自然人有1810戶，合計4571戶。

不過，議員王家貞卻氣憤地說，這樣的分期繳稅是「看得到、吃不到」，到底能夠嘉惠到誰？這就是民進黨所謂的居住正義嗎？根本是占了便宜還賣乖，她要求財稅局明年起讓更多一般市民大眾也能分期繳稅，而不是只有嘉惠少數有錢人。

議員張世賢認為，去年地價稅增稅，地方鄉親已不斷到他的服務處陳情，今年收到房屋稅單後情況將會更嚴重，他在質詢時曾不斷反映，但台南市政府為什麼就是聽不到民怨？

議員李坤煌指出，賴清德市府團隊一直反對修正房屋稅徵收自治條例減稅，所持的理由是牴觸中央法規；他一再解釋，台南市自治條例只是針對房屋現值修正，為何市府還要硬拗？

議員洪玉鳳也認為，此次房屋稅影響11萬多戶台南市民，增加20多億元稅金，基層鄉親怨聲載道，希望財稅局向中央建議，不要所有稅都集中在四、五月徵收。

議員蔡育輝表示，賴清德讓台南市的歲入與歲出長期不平衡，還跟市府基金借了203億元，所以市府現在的實質負債已高達1000多億元，才會劫貧濟富將地價和房屋稅雙漲。既然民進黨議員在不動產委員會發揮不了作用，請賴清德市長讓國民黨籍議員也加進入不動產評議委員會。

議員曾培雅也表同意說，不動產評議委員會應有不同政黨議員的聲音，才能讓賴清德聽到不同的聲音。

議員林燕祝更直指市府違法又違憲，因為中央2010年函文清楚說明「不動產評議委員會重新評定房屋單價，僅適用新建、增建、改建之房屋」，市府團隊居然能回溯15年，市民收到暴漲的稅單繳稅後，她一定帶著大家去按鈴申告賴清德市長，並去監察院請求彈劾官員。

張紹源表示，如果議員們都覺得分期繳稅的標準，無法照顧到真正有困難的基層，未來會研議將分期繳稅的標準，放寬到房屋稅金增加3000元以上的納稅戶。

(中時)