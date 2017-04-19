新聞深喉嚨》蔡總統的「2025終極密碼」 藏什麼玄機？

新聞深喉嚨(中天新聞提供)

年金改革相關法案19日首度在立法院司法法制委員會排審，而從前一晚開始夜宿包圍的反年改軍公教團體，在19日上午對著要進入立法院開會的民進黨與時代力量立法委員拉扯推擠，像是蔡易餘衣服被撕破，王定宇一度被推倒在地，徐永明被潑了一身水，林俊憲，羅致政等人也被阻擋，連國民黨立委，像是黃昭順，吳志揚也被擋下嗆聲「沒有捍衛我們」。

甚至19日同一天，立法院還在召開前瞻計畫的公聽會，與年金改革沒有直接關係的桃園市長鄭文燦，台北市長柯文哲也被遷怒推擠，台北市副市長林欽榮還因此摔在蛇籠上。軍公教上街打人，台灣何以至此？

國軍漢光33號演習即將展開，但新政府上任之後卻處處標新立異，除了「電腦兵棋推演」由過去5天改成推1個月。還一改過去以隔年為兵推想定時間，改推2025年的台海軍力。參謀本部作戰計畫次長姜振中說，預估到時中共已有3艘航空母艦和隱形戰機，還有新型飛彈；至於國軍方面，屆時買得到或買不到F-35戰機，不同情況的相關因應戰法，都會放進模擬。

國防部到底有什麼毛病？今年、明年、後年不推，去推2025年！那今年、明年，或後年如果台海有事怎麼辦？而且2025年解放軍有什麼飛彈？有幾艘航艦？航艦戰力？殲20戰機數量？性能如何？全是想像的，國軍買不買得到F-35也是天馬行空，這樣的兵推，到底有什麼意義？

真的很好奇國防部怎麼敢就這樣浪費人民的納稅錢去搞這種荒唐的兵棋推演，或許只能說是上行下效，因為蔡總統與新政府從競選時期的政見，到就任之後的諸多政策就是不斷地開出有如空中樓閣的「無期支票」，兵推，說2025年守得住台灣；能源，說2025要「非核家園」；潛艦國造，說2025年下水，2027年成軍；自製下一代戰機，又要匿蹤，又要短場起降，預計計畫啟動後9年量產，也是2025年。就連最近啟動的「前瞻計畫」，8年8000多億元的預算執行完也是2025年！但是就算蔡總統連任成功，2024年也卸任了，到時若缺電，戰機潛艦造不出來，台海守不住，前瞻計畫卡關，通通不關她事？

曾經捲入扁案的慶富造船，以造漁船、商船起家，卻標下了海軍獵雷艦的大案，但卻因此財務出了問題，而根據《壹週刊》報導，慶富造船現在將台船當成財務困窘解套的希望之一。慶富董事長陳慶男常常和台船董事長鄭文隆接觸，希望慶富能加入潛艦國造的行列。陳慶男不僅推銷他們自己的系統，還推薦了包括海軍前司令王立申及副司令申伯之等2、30個人，希望能進入台船負責潛艦國造的工作團隊。由於陳慶男和綠營關係良好，還宣稱此事，已得到執政團隊同意，讓鄭文隆不勝其擾。又來了嗎？扁執政時期的各種國防黑幕，都要復辟了嗎？

八田與一銅像斬首案，台南市長賴清德說，讓更多民眾知道八田與一的事蹟也好，結果意外引爆一場網路上的「史觀大戰」，成了一場歌頌殖民與反國民黨的論戰，像是嘉南大圳的實際效益，八田與一的角色，殖民時期的農業政策，甚至是日據時期的米價。到底是出於什麼樣的動機，竟然不熄以錯誤，或者片段的資訊來美化殖民？

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(中時電子報)