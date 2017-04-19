視覺藝術音樂聯展 聽障生葉蓉很出色
新竹市東園國小3年級生葉蓉，小時候不明因素導致聽力受損，需戴助聽器生活，但她從不放棄，幼幼班就要求父母讓她學畫畫，去年以《新自由式》脫穎而出，奪得全國學生美術比賽漫畫類特優，即日起至23日結合培英國中、新竹國小等6校聯合音樂暨視覺藝術發表會，在文化局演藝廳展出。
葉蓉說，小2午休上廁所時，經過4年級班級，見大家都把頭趴在手腕，另1支手在桌下翻書或滑手機，姿勢就像游泳中的自由式，因此把客桌轉化為水，繪製《新自由式》畫作，圖中台上班長、後頭的老師都在使用3C，唯一睡覺的女孩即比喻自己，盼大家視場合、時機使用，多讓眼睛休息。
另獲得全國學生美術比賽版畫類優等的《滑機列車》，同樣也是諷刺現代人經常使用手機。小學2年級往返苗栗，學習版畫的蕭輔一，目前就讀培英國中2年級，透過搭火車視角，凸顯人們五官，將眼睛、嘴巴、耳朵放大，描繪列車上拚命滑手機的乘客，他說，現嘗試水彩、素描的他，正努力考取音樂班。
新竹市今年聯合音樂會暨視覺藝術發表，以「展愛東山•樂動心弦」主題，聯合培英國中、高峰國小、新竹國小、東園國小、竹蓮國小、光復高中等6所學校11個藝術與人文團隊展演，首先由學生組成的管弦樂團、合唱團、直笛團隊揭序，另視覺藝術部分，則展出平面設計、繪畫、書法、水墨畫、版畫、立體創作等各類優秀作品，讓藝術在新竹市各角落扎根。
(中時)
關鍵字：新自由式、音樂暨視覺藝術發表會
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