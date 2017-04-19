楓樹學子解畢業任務 自種青菜義賣
苗栗通霄鎮烏眉國小楓樹分校學生過去因人數少，幾乎沒有畢業旅行的經驗，今年六年級導師徐偉綸在學期初設計一趟「畢業任務」，由學生自闢校田種青菜來義賣，籌措畢旅經費的同時，也可以回饋社福單位，本周六將在通霄老人文康中心前擺攤，廣邀鎮民賞光。
占地不到30坪的校田，原本雜草叢生，經過六年級師生重新整地、鋤草、作菜畦，一旁還規畫堆肥區，一行行蜜雪白菜、空心菜、油菜、大陸妹等種的井然有序，在防蟲網的庇護下順利成長，將在周五採收、周六開賣。
學生在徐偉綸指導下親近土地，從基礎農事到進階的製作生態無毒液肥，玩得不亦樂乎，在菜園裡醞釀創作能量，「不只是種菜，寫日記、繪畫、算術通通包含在內」，徐偉綸強調，更重要的是學到分工合作的精神和敏銳的觀察力，對生活、生態更有感。
學生林宗翰說，最喜歡作液肥的過程，要切碎果皮青菜、秤重按比例加糖蜜、微生物等，還要學習等待、辨識味道，就像做實驗一樣，非常有趣；林鈺倖說，看著種子冒新芽、菜苗一天天變茂盛，很有成就感。
農田對楓樹的學子而言並不陌生，不過實際拿著鋤頭整地作菜畦，就是很難得的經驗，這次還要嘗試到街頭進行銷售，也讓學生既興奮又緊張，直喊「希望全部賣光光」。
分校主任陳信芳表示，偏鄉楓樹過去也常受到兒福聯盟、世界和平會等社福組織的關照，這次義賣青菜也會撥出部分所得回饋捐出，讓學生完成愛的善循環。
(中時)
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