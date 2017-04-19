終結者？俄國研製持槍機器人
先前立委吳焜裕在立法院質詢時，問中科院有沒有研發「戰鬥機器人」，引起各方對立委水準的關切。雖然立委是隨口亂問的，不過事有湊巧，俄國真的有在研發人型機器人，並且訓練它拿槍。
這具俄國機器人名叫菲德(Fedor)，它並不是以往的人工智慧車或只是一支手臂，而是有完整的頭、軀幹以及雙手和雙腳，也就是它是個人型機器人。事實上美國與日本在研發人型機器人的道路上早的更領先，但是菲德卻著實令人嚇了一跳，因為最近公布的影片中，俄國研究團隊正在教導菲德拿槍，並正在練習射擊。很容易令人想到「魔鬼終結者」(Terminator)，或者許多關於機器人反抗人類的科幻警示電影。
不過俄羅斯軍方卻為此而感到自豪。副總理德米特里·羅戈辛（Dmitry Rogozin）特別在推特上展示機器人的潛力，除了手持雙槍以外，還能拿電鑽修理，或者駕駛車輛。
羅戈辛提到，菲德並不只是遙控機器人，它擁有獨立的AI(人工智慧) ，更具體地說是「決策演算法」，可以聽從指令後，自己判斷該如何完成工作。當然他也強調，現在還很初階，仍有很多必須開發的項目。俄國衛星網報導，人工智慧機器人可以協助太空探險，比如登陸月球或是登陸火星的先導工作，預計在2021年進行測試。
(中時電子報)
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