南投消防閃燃櫃訓練 體驗火場震撼
南投縣消防局人員，19日赴消防署訓練中心，在閃燃貨櫃屋進行火場模擬訓練，體驗從火災初期，到全面燃燒後，高溫達700℃的火災現場，透過教官的講解說明，深入認識火場變化，學習評估現場情勢！
消防局長林聰吉表示，為降低消防人員在火場救援任務的危險性，每個月都安排專業訓練，此次閃燃櫃訓練，主要是在密閉空間內實地體驗，認識火場煙塵與溫度的變化。
消防局第1大隊大隊長林易慶表示，透過閃燃櫃體驗火災現場，可以讓參訓者未來在實際參與火場搶救時，更容易判斷；同時熟悉自身裝備的使用，在救援務中保護自己，才能保護民眾的安全。
教官柯翔譯指出，火災現場的高溫與氣體，充滿不確定性，容易造成煙與熱氣的蓄積，進而發生閃燃及煙爆現象，在極短的時間內，就會造成火勢全面蔓延！消防人員必須熟練專業技能與各項裝備，自救才能救人；另外，還有侷限空間穿越、火場控制判讀、火場脫困等情境演練。
(中時)
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