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澎湖縣公共車船處交通船106年4月份航班異動:

一、原訂4月24、25日由南海之星2號航行馬公←→望安←→七美←→高雄航班，更改為南海之星航行。

二、原訂4月24、25日由南海之星航行馬公←→望安←→七美固定航班，更改為南海之星2號航行。

三、原訂4月27、28日由南海之星航行馬公←→望安←→七美←→高雄航班，更改為南海之星2號航行

四、原訂4月27、28日由南海之星2號航行馬公←→望安←→七美航班，更改為南海之星航行。

五、有關航班如有異動將隨時公告於交通船候船室及車船處網站最新消息，敬請上網查看。

(中時)