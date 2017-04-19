勁寶呼吸器拿掉了！ Ella曬兒報平安 帥度更Up
女子天團S.H.E成員Ella（陳嘉樺）12日順利生下兒子「勁寶」，除了老公賴解孵陪產，Selina、Hebe兩位好姊妹也陪在身邊，消息一出收到大批祝福。Ella生完隔天便在臉書PO文報平安，但當時勁寶因肺部嗆入羊水和胎便，仍用呼吸器治療，而今（19日）她再曬兒子萌照，已經拿掉呼吸器露出全臉，被網友大讚「好帥！」
Ella產後今在臉書二度PO文，貼出勁寶已拿掉呼吸器的照片，以兒子的口吻向大家報平安：「我現在健健康康，頭好壯壯，要特別感謝醫院裡的叔叔阿姨們細心的照顧，所以今天才可以跟爸爸媽媽一起坐帥車去月子中心喔。」並特別標籤說明一家四口的新暱稱，老公賴斯翔簡稱「老寶」，自己因奶水充足是「奶寶」，愛犬布丁則是「愛丁寶」，而最新報到的叫「勁寶」，升格人母還是相當俏皮。
網友見到勁寶全臉曝光，紛紛大讚「勁寶好帥」、「好可愛」，並發現其輪廓、五官像極媽媽，也祝福Ella好好坐月子，母子倆健康最重要，期待日後有更多帥寶照問世。
(中時電子報)
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