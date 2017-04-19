台南運河又見大批死魚浮屍 ！議員促查明真相

台南運河又見大批死魚浮屍。（洪榮志攝）

台南市連日來艷陽高照，沒想到運河竟又發現大批死魚浮屍，民進黨台南市議員李文正今天要求政府相關單位應查明真相。

李文正表示，昨天下午與市府工務局人員會勘安平路淹水如何解決時，就聞到運河有陣陣異味，水也呈現較暗淡的黑色，今天就看到承天橋和望月橋中間，水面都是虱目魚及土黃的魚屍。

李文正還說，這幾天又沒有下雨，水閘門沒有打開的必要，為何會發生這樣的事情？政府應查明真相，給社會一個交待。

李文正認為，最近幾年來，政府投入天文數字改善汙水接管工程，可是從運河時常出現死魚浮屍來看，顯示效果相當有限，經不起考驗的，實在值得大家省思。

(中時)