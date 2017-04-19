市府標售重劃區抵費地 標脫率逾7成
台中市政府地政局今日上午公開標售市地重劃及農村社區土地重劃區，共有7筆抵費地，開標結果共標脫5筆土地，標脫率達71.43％，得標總金額為3,181萬8,396元。
地政局指出，這次標售土地位置主要位於豐原區南陽市地重劃區及和平區和平農村社區土地重劃區。南陽市地重劃區辦理標售土地3筆，全數標脫，標售底價2,785萬2,292元，得標總金額2,898萬5,776元，溢價比104.07％。
和平農村社區土地重劃區辦理標售土地4筆，標脫2筆，標售底價283萬1,620元，得標總金額283萬2,620元，溢價比100.04％。標售所得價款將作為增添重劃區公共設施建設管理維護使用。
地政局表示，南陽市地重劃區抵費地因宗地條件屬路沖，且鄰近高壓電塔，自100年起歷經6次標售，未能順利標出；和平農村社區土地重劃抵費地屬原住民保留地，投標資格需具有原住民資格才可參加投標，自99年起至今辦理5次標售也乏人問津，但這次標脫率超過7成，成果可見，顯示土地仍為民眾投資首選。
(中時)
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