競業條款函釋 受限區域含海外

勞動部日前發布函釋，重新說明競業條款，對於挖角後表面上並非從事相關工作，但實務上是從事原有職業活動，則應該由法院斟酌認定競業條款的效力，且競業禁止區域包含境內與境外。

根據《勞基法施行細則》第7-2條，競業禁止期間，不得逾越雇主欲保護的營業秘密或技術資訊，最長不得逾2年，區域則以原雇主實際營業活動範圍為限，在競業禁止職業活動範圍與就業對象，應具體明確，且與原職業活動範圍相同或類似，且有競爭關係者為限。

勞動部日前發布函釋，有些勞工簽了競業禁止後，跳到別家公司，為了規避競業禁止條款，佯裝進行不相關的職業活動，例如掛講師職位，但實際上仍和過去一樣進行研發，且洩漏秘密，就應該由法院去認定競業禁止仍然有效。

此外，勞動部解釋，對於競業禁止的區域，很多人以為海外就管不到，但其實境外也包含在內，尤其是現在中國不時傳出來台挖角訊息，如果競爭範圍一樣遍及全球，法院仍要斟酌審理。

(中時)