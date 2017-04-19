迎接全中運 彰化市火車站前廣場設置觀光諮詢站

迎接睽違彰化30年全中運賽事，彰化市公所自21日起至27日止，在彰化市火車站前廣場設置觀光諮詢站及展示5大觀光軸線意象，提供觀光旅遊諮詢、景點介紹。（吳敏菁攝）

睽違彰化30年全中運賽事，進入倒數計時，聖火已經在彰化縣各鄉鎮傳遞，彰化市公所也準備在彰化市火車站前廣場設置觀光諮詢站及展示5大觀光軸線意象，提供觀光旅遊諮詢、景點介紹。

今天彰化火車站前廣場並設置融入觀光軸線元素設計「幸運轉盤、飛鏢」等趣味活動和精美紀念品，透過遊戲互動，認識彰化市之美。

彰化市長邱建富指出，彰化市除了擁有全台最長的八卦山天空步道、全台碩果僅存扇形車庫、還有17處古蹟及美味彰化小吃，除了來觀賞賽事為選手加油外，更值得撥空尋訪「鐵道半線情」，輕遊扇形車庫；覓食「舊城小吃大」，大啖在地美食；隨香「古蹟南瑤媽」，探訪人文信仰。

還有，健行「大佛憶人文」，漫步在文學與歷史；遨遊「享戀139」，樂活享受139生態之旅，藉由五大觀光軸線，體驗彰化旅遊的樂趣。

邱建富表示，彰化火車站內的月台人行天橋，再全中運期間也將同步舉辦5大觀光軸線照片展，活動期間正值油桐花花季，滿山更是美不勝收，歡迎一齊為全中運年輕選手加油，連結運動和觀光創造旅遊回憶。

(中時)