統促黨收到李承龍的「禮物」 打開是8顆饅頭
前台北市議員李承龍涉嫌與友人割下台南八田與一銅像的人頭，但人頭去向成謎。李今日在臉書揚言要將「禮物」，送交中華統一促進黨部，引發檢警高度關注。結果，李的友人下午送了一個紙箱到黨部，打開竟然是8顆饅頭，令人傻眼。
李承龍友人李成嶽今天下午4時許帶著紙箱，由統促黨人員扮演「日本軍官」當場開箱，竟是8顆上有紅點的「饅頭」。
李表示，這代表著八田與一的人頭，媒體詢問：「人頭究竟在哪？」但李回應：「李承龍都不知道，我怎麼會知道？」
日本共同通訊社記者特地至統促黨採訪，日本記者詢問黨主席「白狼」張安樂，「是否針對八田與一？」張安樂表示，相信李承龍並非針對八田與一，而是針對日本政府的統治。
張安樂表示，雖然李承龍是他們黨員，但他並不知道李承龍的行動，當然也不知道人頭究竟在哪？
台南市刑大隊聞訊也派員到場蒐證，但仍找不到人頭，希望由轄區北市警中山警分局持續向統促黨溝通，希望能盡快找出銅像人頭下落。
(中時)
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