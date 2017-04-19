柯P：年金改革不做 台灣變第二個希臘

今立法院審查年金改革法案，引起場外軍公教團體抗議。台北市長柯文哲出席台灣連鎖暨加盟協會服務天使獎頒獎典禮並受邀發表演說，他坦言就法律觀點來看，政府已經違反依法行政和不溯及既往，但若不做，台灣最後就會就變成第二個希臘。

柯更批評，今天會有年金改革的問題，是因政治制度有任期，加上沒有歷史觀的政治人物所造成。他表示，政治人物碰到問題，過去選擇不解決、不面對，只擔心民調與選舉，拖到今天就變成如此。

柯文哲表示，年金改革真正問題，不是今天要討論，而是二十年前要討論。他又以長照2.0政策為例，若政策上路也不是「從此王子公主就過著幸福快樂的日子」，台灣未來4到6年人口將面臨老化，但政府之前的準備根本是「零」，他認為這些問題跟年金改革一樣，都是有任期的政治制度，碰上沒有歷史觀的政治人物所造成的結果。

(中時)