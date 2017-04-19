仁德中正西路地面下陷10公分 害騎士摔車
台南市仁德區中正西路疑地下水管老舊地基下塌，上周六（15日）凌晨1點時，導致1名鍾姓學生行經該路段摔車，臉部、四肢擦傷。市議員林美燕今天緊急前往會勘，要求區公所、自來水公司等相關單釐清責任並評估後續處理。
林美燕說，會勘現場發現，地面下陷範圍長度竟超過100公尺，高低差近10公分。鑑於中正西路是通往台一線重要道路之一，因此車流量大，且來來往往的大型貨櫃車居多，並鄰近嘉南藥專，是學生通往校區的主要道路。
林美燕表示，該路段已嚴重構成行車安全疑慮，要求仁德區公所和自來水公司除儘速協助受傷的鍾姓同學後續賠償外，也須將工程責任歸屬釐清，加緊動工改善，否則此處夜間行駛燈光照明較為不足，憂心再有人員受傷。
自來水公司台南給水廠管線股長陳柏維指出，此處埋設管線為700m大管，但距離埋管時間已超過10年；依專業判斷，下陷原因可能是當時安裝鋼板時，為留下孔洞，造成有空氣進入，加上原屬魚溫地，土質較鬆軟，待確定原因後將儘速釐清報告。
仁德區長郭鴻儀則強調，公所會多加關心鍾同學後續復原情形，並協助鍾同學申請國賠，也將與自來水公司配合，儘速改善路面下陷問題，還給用路人行車安全的保障。
(中時)
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