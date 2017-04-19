中醫醫院醫生正能量 地鐵施救昏厥乘客

「一位乘客暈倒，幸好遇到北京中醫醫院的醫生，為暈倒的乘客做了兩輪心肺復甦，挽救了一條生命！醫者仁心，感人正能量！給北京中醫醫院的這幾位醫生點讚！」，17日北京地鐵6號線南鑼鼓巷站，北京中醫醫院的兩位醫生下班途中遇乘客癲癇病發，伸出援手。一位目擊全過程的網友發布微博，為這善行點讚。

據北青報報導，兩位醫生皆來自北京中醫醫院，一位是耳鼻咽喉科主任醫師陳鋼，一位是泌尿外科主治醫師李偉光。兩位醫生還原事發情形。當天，像往常一樣，陳鋼從醫院出來，來到南鑼鼓巷地鐵站，准備回家。尖峰時刻地鐵站乘客數量不斷增多，這時「有人昏倒了！」車廂內躁動不斷，熱心乘客正在用車廂的對講設備呼叫工作人員。醫生的本能讓陳鋼走近了倒地的患者，這時地鐵站的工作人員也趕到了患者身邊，為了更好地施救，大家一起把患者從車廂裡抬到了月台。

陳鋼回憶說，當時那名30多歲的男乘客嘴唇發紫、牙關緊閉、抽搐，意識已經喪失，推測可能是癲癇發作。隨後，為了避免患者誤吸，陳鋼首先把患者頭部側放，接著從口袋裡翻出鑰匙，放在患者口腔內，避免患者不慎咬傷自己的舌頭。與此同時，一位背包的女士也來到患者身邊，說自己此前也是醫生，然後跪在地上觀察患者的脈搏和心跳，並與陳鋼交流患者的情況。

這時，北京中醫醫院泌尿外科主治醫師李偉光也正好乘扶梯下到月台，看到有人倒地，也連忙趕過來。在三位大夫的默契配合下，患者的脈搏和心跳逐漸恢復了，面色發紫的情況也有所緩解。最終，急救車趕到，三人將患者交給急救人員送往醫院。昨天，

回憶起整個急救過程，陳鋼非常淡然表示，當時也沒想太多，自己學過這些急救措施，自然就去了，這就是我的工作。李偉光也說，這是每一位醫生都會做的事。

(旺報)