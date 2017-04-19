元培醫大首創全國 成立實操經營電商平台

元培醫事科技大學資訊管理系，與達特佳科技公司及頂級進口有限公司，首創全國設置實際操作經營的電商平台Dr.BUY，19日簽訂策略聯盟，未來學生客利用平台作業，透國實務實作，「入學即創業，創業即就業」。

Dr.BUY電商平台在品質與管理，由老師們協助把關，目前設置6個系列產品，包括新加坡冰淇淋好物、新鮮農產好物、專業團購好物、3C酷炫好物、療癒手作好物及真善美公益好物，只要以QRcode及網址進入即可，操作對象則是大三、大四同學為主。

資訊管理系主任劉淑範表示，Dr.BUY電商平台，取名即是專業團隊都是Dr.也就是博士級老師指導，同學們操作經營，在此學會如何設計產品、將產品促銷出去以及打工、實習等均在學校進行，同學學會後即可自己自行創業。

劉淑範說，部分學校成立電商平台只都是模擬為主，但元培成立Dr.BUY電商平台，是讓同學實際操作，資管系學生學習及操作後，更能了解新的創業模式及就業，且能與業界無縫接規，創業及就業都不是困難之事，只要同學有心去學，所學到即可以在創業及就業中加分。

副校長蔡世傑表示，資管系成立電商平台Dr.BUY，對同學及產學合作都將創新的里程。精營管理顧問公司董事長蔡適陽對元培Dr.BUY電商平台確實是一創新，將所學與實際教室課程結合在平台中，是創業好商機。

(中時)