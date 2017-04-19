罹癌男拒就醫抱點滴穿梭車潮 妻一路尾隨
剛開完刀的罹癌男子拒絕就醫，從醫院偷跑出來後，帶著點滴瓶穿梭車流如織的安南區安順橋，妻子擔心刺激丈夫，一路尾隨，但擔心影響路上人車，報警處理，台南市警三分局昨晚10時接獲報案，安順所巡邏警員羅義添、莫博仁火速前往，協助勸說男子返回醫院。
警方指出，到達現場時，只見陳姓男子與其妻在橋上徘徊，車輛不間斷地呼嘯而過，讓人替他們捏把冷汗，員警隨即通知勤指中心轉報119救護車前來將陳男載返永康奇美醫院治療。
陳妻表示，丈夫不願就醫，18日下午從永康奇美醫院急診室偷跑出來，身上還帶著生理食鹽水點滴瓶，漫無目的步行至安南區。陳妻說，丈夫患有精神上疾病與癌症，不願就醫，不吃飯也不睡覺，當日稍早才動員整村村民幫忙，好不容易將陳男送上車到永康奇美就醫，沒想到，才剛到急診室，陳男因精神疾病不願久候，未告知妻子及院方，便一個人偷跑出醫院。
陳妻擔心丈夫想不開，不願刺激他，一路在後尾隨步行，從奇美醫院徒步走到安南區安順橋，陳男拖著病軀又抱著點滴瓶的模樣，引起許多路人側目。陳妻最後不得已報警請求協助，沒想到警察來的這麼快，還幫忙通知救護車及勸說其丈夫返回醫院就醫，她頻頻向警方稱謝，警方對於其守護丈夫的用心，也佩服不已。
(中時)
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