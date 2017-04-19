8旬拾荒婦紅燈闖馬路 慘死聯結車下

社頭鄉中山路、社斗路口下午發生死亡車禍，86歲的拾荒老婦慘死聯結車下。(鐘武達翻攝)

社頭鄉中山路、社斗路口下午發生死亡車禍，聯結車疑似轉彎視線死角撞上穿越馬路的拾荒老婦。(鐘武達翻攝)

（19：06更新）奪命死角！社頭鄉中山路、社斗路口下午發生1起死亡車禍，1輛綠燈左轉的聯結車疑似視線死角加上駕駛疏於注意，撞上紅燈穿越馬路的86歲拾荒老婦人，老婦慘遭聯結車前輪輾過當場死亡，詳細肇事原因警方正在調查。

田中警分局交通分隊長丁福氣指出，下午4點左右，55歲孫姓司機駕駛載著挖土機的聯結車沿著社頭鄉中山路由北往南準備在社斗路口左轉進入市區，當時魏姓拾荒老婦則是推著手推車欲由西往東穿越到社斗路，魏婦遭到撞擊後被捲入右前輪底下，當場慘死，血肉模糊。

警方初步調查，死者疑似紅燈穿越馬路，而聯結車雖是綠燈左轉，但疑似有視線死角且孫姓司機疏於注意，才會釀成這起事故，但確實原因，仍有待進一步鑑識釐清。

「是那位老婆婆嗎？」魏姓拾荒老婦人慘死輪下的消息傳出，立即引來社頭當地網友熱烈討論，有人說，拾荒老婦駝背，大車駕駛確實很難注意到；她經常坐在路口的超商門前撿拾廢紙箱，很多人都認識；有人則不捨，直說「R.I.P.」。

「我一直按喇叭，但他好像沒聽見」更有目擊事故發生的網友表示，當時看到拾荒老婦闖紅燈要過馬路，曾經想要按喇叭向聯結車司機警示，但司機似乎沒有注意到，接著不幸就發生了。

(中時)