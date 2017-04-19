視察嘉義鐵路高架化 立委下鄉聽心聲
立法院交通委員會19日下午來到嘉義縣水上車站，考察嘉義鐵路高架化的進度，交通部次長祁文中南下聽取地方的聲音，立委蔡易餘提到鐵路高架化不應屏除嘉義縣。
立法院交通委員會19日下午考察嘉義地區的交通建設，最後一站來到了水上車站，嘉義縣政府現場提出嘉義地區的鐵路高架化，需要將嘉義縣民雄及水上路段也納入高架計劃之中。
交通部次長祁文中在考察中提出，目前嘉義市的鐵路高架化已經規劃完成，整個工程其需要9年的工程期，而嘉義縣鐵路高架化能需要縣府提出綜合規劃送至交通部審核，通過後即可進行鐵路高架化工程。
水上鄉長劉敬祥向次長祁文中提出，嘉義市鐵路高架化計劃都沒有跟嘉義縣告知，卻將嘉義車站的調度場設立在嘉義縣水上鄉，大大的破壞水上鄉北回地區的發展性，這是一件相當氣憤的事。
嘉義縣市鐵路高架化，地方對百公頃調度場設置在水上鄉，非常不滿意，對此立委蔡易餘表示，調度場的設置將中斷地方發展，若是執意把調度場放在水上，至少要回饋水上鄉親，將水上車站以及新設的北回車站規格提升建蓋。另外，他提到縣市高架化的縫合處應一併考量時間排序，以節省工程總經費。
(中時)
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