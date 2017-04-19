視察嘉義鐵路高架化 立委下鄉聽心聲

立委蔡易餘（左）與副縣長吳芳銘（右）19日下午陪同立法院交通委員會前往水上車站視察嘉義鐵路高架化情況。（余信賢攝）

交通部次長祁文中19日下午前往水上車站視察嘉義鐵路高架化情況。（余信賢攝）

立法院交通委員會19日下午來到嘉義縣水上車站，考察嘉義鐵路高架化的進度，交通部次長祁文中南下聽取地方的聲音，立委蔡易餘提到鐵路高架化不應屏除嘉義縣。

立法院交通委員會19日下午考察嘉義地區的交通建設，最後一站來到了水上車站，嘉義縣政府現場提出嘉義地區的鐵路高架化，需要將嘉義縣民雄及水上路段也納入高架計劃之中。

交通部次長祁文中在考察中提出，目前嘉義市的鐵路高架化已經規劃完成，整個工程其需要9年的工程期，而嘉義縣鐵路高架化能需要縣府提出綜合規劃送至交通部審核，通過後即可進行鐵路高架化工程。

水上鄉長劉敬祥向次長祁文中提出，嘉義市鐵路高架化計劃都沒有跟嘉義縣告知，卻將嘉義車站的調度場設立在嘉義縣水上鄉，大大的破壞水上鄉北回地區的發展性，這是一件相當氣憤的事。

嘉義縣市鐵路高架化，地方對百公頃調度場設置在水上鄉，非常不滿意，對此立委蔡易餘表示，調度場的設置將中斷地方發展，若是執意把調度場放在水上，至少要回饋水上鄉親，將水上車站以及新設的北回車站規格提升建蓋。另外，他提到縣市高架化的縫合處應一併考量時間排序，以節省工程總經費。

(中時)