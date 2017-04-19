中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

視察嘉義鐵路高架化 立委下鄉聽心聲

中時
交通委員會視察嘉義縣鐵路高架化
立委蔡易餘（左）與副縣長吳芳銘（右）19日下午陪同立法院交通委員會前往水上車站視察嘉義鐵路高架化情況。（余信賢攝）
交通委員會視察嘉義縣鐵路高架化
交通部次長祁文中19日下午前往水上車站視察嘉義鐵路高架化情況。（余信賢攝）

立法院交通委員會19日下午來到嘉義縣水上車站，考察嘉義鐵路高架化的進度，交通部次長祁文中南下聽取地方的聲音，立委蔡易餘提到鐵路高架化不應屏除嘉義縣。

立法院交通委員會19日下午考察嘉義地區的交通建設，最後一站來到了水上車站，嘉義縣政府現場提出嘉義地區的鐵路高架化，需要將嘉義縣民雄及水上路段也納入高架計劃之中。

交通部次長祁文中在考察中提出，目前嘉義市的鐵路高架化已經規劃完成，整個工程其需要9年的工程期，而嘉義縣鐵路高架化能需要縣府提出綜合規劃送至交通部審核，通過後即可進行鐵路高架化工程。

水上鄉長劉敬祥向次長祁文中提出，嘉義市鐵路高架化計劃都沒有跟嘉義縣告知，卻將嘉義車站的調度場設立在嘉義縣水上鄉，大大的破壞水上鄉北回地區的發展性，這是一件相當氣憤的事。

嘉義縣市鐵路高架化，地方對百公頃調度場設置在水上鄉，非常不滿意，對此立委蔡易餘表示，調度場的設置將中斷地方發展，若是執意把調度場放在水上，至少要回饋水上鄉親，將水上車站以及新設的北回車站規格提升建蓋。另外，他提到縣市高架化的縫合處應一併考量時間排序，以節省工程總經費。

(中時)

關鍵字：鐵路高架化嘉義縣水上車站交通委員會
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。