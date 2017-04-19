中埔分局在19日的聯合勤教上，教官林俊賢教導員警使用破窗尾蓋。（余信賢攝）

中埔分局在19日的聯合勤教上，教官林俊賢教導員警使用破窗尾蓋。（余信賢攝）

以往警棍材質不一，曾有攻堅或破窗後彎曲的掉漆情況，為提升執法安全及效能，警方最近發明了「破窗尾蓋」。中埔分局19日的教育訓練時間，利用報廢車輛實際演練「破窗尾蓋」的使用方式及時機。

警方常需要對可以車輛攔查，有時候會遇到頑固的嫌犯不開窗，甚至會將窗戶拉下一點，等員警伸手進入時，將窗戶拉上，而造成員警手部受傷。因此有警員發明了「破窗尾蓋」，可以裝在警棍後方，保護員警在破窗時免於受傷。

中埔分局在19日下午的聯合勤教時間，由教官林俊賢實地利用分局裡報廢的警車當作嫌犯目標物，教導分局的同仁如何使用及注意事項。由於中埔分局的員警在近日內才拿到這個新型的破窗工具，對這工具的使用還不是那麼的了解，有可能在進行破窗時，造成自己手部受到玻璃割傷。

員警在參加聯合勤教時實地將已配發給自己使用的警棍搭配上破窗尾蓋，對車窗的四個角落擊破，員警經過教官林俊賢的指導後，較為了解這個新型的車窗擊破器的使用方式，在使用後也覺得這個工具比之前只使用警棍破窗，更加好用也更安全。

(中時)