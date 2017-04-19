《籃球》富邦勇士大地震 總教練顏行書轉任顧問

富邦總教練顏行書下台，改任顧問。(黃及人攝)

富邦勇士隊本季大肆補強，但季後賽首輪就遭到璞園隊淘汰，擔任總教練第2個球季的顏行書，確定無緣繼續執教，富邦球團將安排他轉任顧問，至於新任總教練人選，富邦球團表示尚在積極尋找中。

顏行書執教經歷豐富，曾擔任亞青國家隊總教練，也曾帶領國體大男籃隊，還曾擔任璞園隊助理教練，他為了精進教練能力，曾在2011年前往楊百翰大學夏威夷分校進修，是台灣籃壇教練界的明日之星，並在2015年正式接任富邦勇士隊總教練。

接任富邦勇士隊後，顏行書第一年戰績不盡理想，帶出13勝17敗戰績排名第5，但季後賽首輪擊敗裕隆隊，打進4強仍屬不錯表現；本季補進蔡文誠等好手，成為本季奪冠最大熱門，但最重要的洋將問題困擾「書總」，從李恩到前洋將巴隆，又在農曆年前夕找來歐布萊恩，儘管都是主動更換，卻沒能真正協助到球隊，最後由歐布萊恩領軍打季後賽，首輪止步。

僅管洋將問題是富邦勇士隊今年無緣更上層樓的關鍵，但球團認為擔任總教練的顏行書，仍應對戰績不佳負起責任，原本與顏行書簽下的3年總教練合約，仍決定在最後1年讓他轉任顧問。

(中時電子報)