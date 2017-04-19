16歲自學二胡 不老樂手隱身中埔

不老樂手林三川，正在拉著自己製作的二胡，而二胡也發出美妙的聲音。（余信賢攝）

放在牆邊的四把二胡，都是林三川自己親手製作的。（余信賢攝）

不老樂手林三川，正在拉著自己製作的二胡，歲月的滄桑刻印在拉二胡的手上。（余信賢攝）

高齡83歲的林三川老先生，從年輕時就自學二胡，也自己製作二胡。目前也與幾位同好合組樂團，在嘉義縣內進行音樂演奏活動，更因為二胡演奏得名，代表嘉義縣參加全省比賽。

原本住在番路鄉龍美的林三川，正當青春年華16歲時，因為大姐嫁到中埔鄉頂埔村，便跟著到頂埔村生活。在中埔常見到老一輩的在拉二胡，便覺得這個樂器長得相當特別，且演奏出來的聲音相當美妙，因此對二胡產生極大興趣，就開始自學二胡，也自己學著製作二胡。

林三川說，自己在學習二胡演奏時，是學習看工尺譜，與現今的五線譜完全不一樣，不到1年的時間就完全可以拉出一手完美的曲子，而這時的他只是1名17歲青年。工尺譜是一種相當古老的音樂樂譜，等到他這一輩的人完全老去，就會完全失傳。自己也強調，學的是漢樂不是國樂。

隨後就介紹二胡的製作方式。還拿出自己製作的第一把二胡。早期在製作二胡，相當費時，製作一把需要2天。骨幹要用柴刀慢慢細雕，琴筒則是用椰子殼當底，用梧桐木當琴筒面。但現今骨幹都是買現成，因此製作一把二胡的時間幅縮為2小時就可以完成。

自己在25歲也跟一些喜愛國樂的朋友組成嘉明國樂團，假日時會在嘉義縣各地參與演出。不但在嘉義縣的二胡音樂比賽中獲得第一名，因此代表嘉義縣參加台灣省的比賽，也在台灣省的比賽中或的前三名的佳績。在參加台灣省的比賽後，評審走來跟林三川握手，並跟他說二胡拉得相當棒。

(中時)