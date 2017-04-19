16歲自學二胡 不老樂手隱身中埔
高齡83歲的林三川老先生，從年輕時就自學二胡，也自己製作二胡。目前也與幾位同好合組樂團，在嘉義縣內進行音樂演奏活動，更因為二胡演奏得名，代表嘉義縣參加全省比賽。
原本住在番路鄉龍美的林三川，正當青春年華16歲時，因為大姐嫁到中埔鄉頂埔村，便跟著到頂埔村生活。在中埔常見到老一輩的在拉二胡，便覺得這個樂器長得相當特別，且演奏出來的聲音相當美妙，因此對二胡產生極大興趣，就開始自學二胡，也自己學著製作二胡。
林三川說，自己在學習二胡演奏時，是學習看工尺譜，與現今的五線譜完全不一樣，不到1年的時間就完全可以拉出一手完美的曲子，而這時的他只是1名17歲青年。工尺譜是一種相當古老的音樂樂譜，等到他這一輩的人完全老去，就會完全失傳。自己也強調，學的是漢樂不是國樂。
隨後就介紹二胡的製作方式。還拿出自己製作的第一把二胡。早期在製作二胡，相當費時，製作一把需要2天。骨幹要用柴刀慢慢細雕，琴筒則是用椰子殼當底，用梧桐木當琴筒面。但現今骨幹都是買現成，因此製作一把二胡的時間幅縮為2小時就可以完成。
自己在25歲也跟一些喜愛國樂的朋友組成嘉明國樂團，假日時會在嘉義縣各地參與演出。不但在嘉義縣的二胡音樂比賽中獲得第一名，因此代表嘉義縣參加台灣省的比賽，也在台灣省的比賽中或的前三名的佳績。在參加台灣省的比賽後，評審走來跟林三川握手，並跟他說二胡拉得相當棒。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。