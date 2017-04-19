婦人猝死超商外 晨運民眾受驚嚇

今（19）日上午7時30分，新北市板橋區永豐街楊姓民眾外出晨運，在某超商外發現1名婦人橫躺在公園椅上，婦人上半身已完全垂落在扶手外，臉色已經發黑，看似已無生命跡象，楊男驚嚇之下，立即打電話報案。

救護人員到場後緊急為婦人進行急救，超商樓上住戶聽見救護車警笛聲，紛紛下樓查看，3樓住戶簡姓女子認出婦人就是她54歲的母親，趕緊隨同救護人員將母親送往北市西園醫院急救，不幸仍急救無效。

簡女向警方表示，母親有高血壓、高血脂等疾病，昨晚見母親喝水吃藥，精神好像不太好，早上也沒發現母親什麼時候出門。

(中時)