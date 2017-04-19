最美麗「富江」告別演藝圈5年後…下海拍AV！

仲村美優曾扮演經典恐怖漫畫女主角富江一角。(取自日網)

仲村美優被爆下海拍AV。(取自日網)

26歲日本女星仲村美優曾在電影《富江：陰魂不散》飾演恐怖漫畫家伊藤潤二筆下最知名的人物「富江」一角，美艷外表讓她被譽為史上最美的富江。然而她在2012年宣布退出演藝圈後，今(19日)再次躍上媒體版面，竟是因為確定下海拍AV，消息震驚許多日本網友。隨後仲村美優也在推特上轉貼報導證實投身AV界一事。

寫真女星出道的仲村美優，其實命運相當坎坷，2007年曾無預警向經紀公司告假，原本安排活動也被取消，直到隔年她的遠房親戚遭到逮捕，才知道她遭軟禁近5個月。

據《東京體育報》報導，去年傳出在風俗業工作的仲村美優，傳出即將加盟MUTEKI公司拍攝AV處女作，預計在5~6月發行，星二代坂口杏里、前滑雪板國手今井夢露都是該公司旗下AV女優。

(中時電子報)