木蘭聯賽首聘外教 堀野博幸：要讓觀眾感動！

第4屆木蘭聯賽周日開踢，6隊球員代表出席記者會。（李弘斌攝）

擴軍到6隊的第4屆木蘭女足聯賽，23日將在台中豐原體育場展開新球季，地主隊台中藍鯨成為賽史首支聘請外籍教頭的隊伍，日本教練堀野博幸表示，希望開幕戰讓觀眾看到球員的努力態度，讓粉絲和球員都快樂享受比賽。

「呂（桂花）教練一直邀請我來台灣，希望一起努力讓台灣女足變得更好，讓我聽了很感動，」堀野博幸說：「我希望藍鯨的比賽能有很多技術呈現，讓到場的球迷看了很快樂，不會覺得死氣沉沉，自己也會想踢球，球員比賽也享受足球。」

前日本世大運女足隊教頭來台執教台中藍鯨。（李弘斌攝）

堀野博幸是2011、2013日本世大運女足代表隊教頭，也於2011年起，連3年被日本足協推薦來台擔任足球學校講師，也因此和台灣體大的呂桂花結緣。呂桂花說，藍鯨過去3年都由她執教，希望木蘭聯賽永續經營，麾下球員當然也需要新的刺激，因而力邀堀野來台，除了執教藍鯨，也能與台中基層女足作進一步連結。

「台灣踢球的女生少，這個情況無法一下子改善，只能一點一點去創造環境。」堀野博幸強調，他簽約不是只有為了執教藍鯨，而是要讓藍鯨成為一支在地的女足俱樂部，幫助區域的女足發展。因此，他不但與中華男足的日籍教練團合作，也會趁午休時間到雙十、五權國中女足隊，以及黎明國中男足隊指導。

「其實除了教球員，教練講習才是最重要的課題，因為沒有教練，孩子們無法享受足球。而替孩子們創造好的踢球環境，是我們大人的責任。」堀野說。

效力台中藍鯨的中華女足國腳賴麗琴則說，一如國家隊的教練團，日本教練的理念其實差不多，但堀野的要求更為細膩，而這些基本觀念本來就應該在俱樂部甚至青訓階段落實。「此外，他也鼓勵我們不斷嘗試原本不會的事情，因為從失敗中學習才能成長。」賴麗琴說。

台中藍鯨23日將於晚間6時首戰高雄陽信，以台灣師大為班底的台北Play One，則於下午1時迎戰上屆亞軍新竹FC。尋求4連霸的花蓮縣則在3時對決聯賽新軍新北航源。

(中時電子報)