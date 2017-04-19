兄弟新領隊首度現身球場 劉志威向球員談「三心」
中信兄弟日前撤換領隊，將原本領隊楊培宏調至球團擔任球團副董，改由前緯來體育台總監劉志威接手，上任後劉志威今也來到新莊棒球場與球員們勉勵。
劉志威指出，今天來到球場，主要是向球員見面，也向他們致歉，說聲不好意思，透過新聞才知道更換領隊。
曾經擁有SBL緯來獵人隊副領隊經驗的劉志威，今也與球員說出三個目標，他說：「第一是會為球員打造可以專心打球的環境，第二是期盼球員可以在細節與技術上提升用心在場上，最後就是打造上下信任的關係，開心打球，總而言之就是三心，專心、用心、開心。」
劉志威也提到，在前領隊楊培宏的打造下，已經有了基礎，兄弟是支中職指標性球隊，自己現在接手，就是期盼能夠正向持續的往前走，繼續進步下去。
(中時電子報)
關鍵字：劉志威
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。