兄弟新領隊首度現身球場 劉志威向球員談「三心」

劉志威接下中信領隊後，今現身新莊棒球場。(周鎮宇攝)

中信兄弟日前撤換領隊，將原本領隊楊培宏調至球團擔任球團副董，改由前緯來體育台總監劉志威接手，上任後劉志威今也來到新莊棒球場與球員們勉勵。

劉志威指出，今天來到球場，主要是向球員見面，也向他們致歉，說聲不好意思，透過新聞才知道更換領隊。

曾經擁有SBL緯來獵人隊副領隊經驗的劉志威，今也與球員說出三個目標，他說：「第一是會為球員打造可以專心打球的環境，第二是期盼球員可以在細節與技術上提升用心在場上，最後就是打造上下信任的關係，開心打球，總而言之就是三心，專心、用心、開心。」

劉志威也提到，在前領隊楊培宏的打造下，已經有了基礎，兄弟是支中職指標性球隊，自己現在接手，就是期盼能夠正向持續的往前走，繼續進步下去。

(中時電子報)