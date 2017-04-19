節目設局抓包偷腥 羅美玲要夫管好小弟弟
三立《綜藝大熱門》找來陳致遠、撒基努、Terry、阿布、Paul錄「老婆對你的信任度！真的存在嗎？」製作單位作假偷拍報導，並將圖片傳給五位人夫的老婆，測試她們對老公是否信任。
Terry的假緋聞照片是幫女生揉腳又公主抱，記者問老婆羅美玲這件事情，她選擇相信老公直說不可能，接著，傳訊息給Terry以開玩笑口吻反問「你很久沒這樣抱我，你這是在練舉重嗎」，最後Terry請老婆先顧好弟弟（兒子暱稱），工作結束就馬上去接他們回家，沒想到羅美玲巧妙回嗆「你先顧好自己的弟弟再說！」
陳致遠老神在在說：「我們在一起15年，甚麼樣的事情都碰到，看到照片一定不覺得是真的。」但實際狀況是林秀琴陷入抓狂狀態，瘋狂追問真相，陳致遠解釋並說要請主持人吳宗憲來跟她說明，沒想到林秀琴不耐煩地說：「憲哥連自己女兒都管不到，他還管你！」讓吳宗憲哭笑不得。
更多精采內容將於19日晚上9點於三立都會台《綜藝大熱門》播出。
(中時)
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