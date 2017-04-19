新北桐花祭周末登場 傳合照送桐花地圖野餐墊

新北市桐花祭活動本周末在深坑展開，活動將陸續於土城、三峽、三芝、瑞芳、樹林、石碇、鶯歌及新店等9個行政區舉辦，除讓民眾欣賞桐花自然景致，活動中也有美食、生態導覽等結合在地特色的活動。

客家局表示，今年向各公所調查後，也新加入的新店的二叭子植物公園，是較少人知道的賞桐祕境。雖受到天氣影響，今年開花情況確實較以往較晚，接下來各區的花況，也會委請區公所，即時公布在新北市客家園區的臉書上，供民眾參考。

此外，今年客家局也於即日起至6月2日舉辦「桐花藝文特展」，在市政府1樓大廳展出黎明技術學院及鶯歌工商學生創作的服飾、包袋、金工飾品及陶藝製品，將自然結合文化與技職教育。

客家局也表示，民眾於各區參與活動時，只要將個人與桐花合照上傳到新北市客家文化園區臉書，就有機會獲得桐花地圖野餐墊，數量有限，送完為止。

(中時)