新北桐花祭周末登場 傳合照送桐花地圖野餐墊
新北市桐花祭活動本周末在深坑展開，活動將陸續於土城、三峽、三芝、瑞芳、樹林、石碇、鶯歌及新店等9個行政區舉辦，除讓民眾欣賞桐花自然景致，活動中也有美食、生態導覽等結合在地特色的活動。
客家局表示，今年向各公所調查後，也新加入的新店的二叭子植物公園，是較少人知道的賞桐祕境。雖受到天氣影響，今年開花情況確實較以往較晚，接下來各區的花況，也會委請區公所，即時公布在新北市客家園區的臉書上，供民眾參考。
此外，今年客家局也於即日起至6月2日舉辦「桐花藝文特展」，在市政府1樓大廳展出黎明技術學院及鶯歌工商學生創作的服飾、包袋、金工飾品及陶藝製品，將自然結合文化與技職教育。
客家局也表示，民眾於各區參與活動時，只要將個人與桐花合照上傳到新北市客家文化園區臉書，就有機會獲得桐花地圖野餐墊，數量有限，送完為止。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。