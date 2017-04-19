千元大鈔斷6截！ 阿公的愛令人動容 議員前往關心
嘉義縣東石鄉82歲顏姓阿公，長子因精神疾病，長年住在衛福部朴子醫院安養中心，為貼補兒子相關費用，阿公以拾荒維生，3、4個月前，阿公為了幫兒子過生日、買生活物資，存了1000元，深怕千元大鈔會遺失，一直把鈔票放在褲子口袋裡，誰知幾經雨淋、汗溼，加上一再磨擦，鈔票已破爛斷成好幾截，阿公只好用膠帶黏住，希望破爛鈔票還能用，事後嘉義縣議員黃嫈珺和嘉義縣議會祕書長黃尚文輾轉得知消息，分別捐了2000元和1萬元紅包給阿公，才讓阿公展露笑顏。
今下午嘉義縣議長張明達也在黃嫈珺、黃尚文，以及東石鄉長林佳瑩、華山基金會人員陪同下，特地前往阿公家，張明達除親自送上1輛全新的腳踏車，包1萬2000元紅包給阿公外，還把破爛斷成6截的鈔票紀念錶框送給阿公，張明達更親手為老翁戴上象徵祈福的虎爺會新帽子，希望他身體健康平安，並建議鄉公所等單位多多協助，幫助更多弱勢需要關懷的老人與家庭。
(中時)
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