千元大鈔斷6截！ 阿公的愛令人動容 議員前往關心

嘉義縣議長張明達、嘉義縣議員黃嫈珺、縣議會祕書長黃尚文及東石鄉長林佳瑩等人都來關心阿公。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣議長張明達前往關心阿公，並送上紅包和全新腳踏車。（呂妍庭翻攝）

收到全新腳踏車，阿公很開心，馬上試騎起來。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣東石鄉82歲顏姓阿公，長子因精神疾病，長年住在衛福部朴子醫院安養中心，為貼補兒子相關費用，阿公以拾荒維生，3、4個月前，阿公為了幫兒子過生日、買生活物資，存了1000元，深怕千元大鈔會遺失，一直把鈔票放在褲子口袋裡，誰知幾經雨淋、汗溼，加上一再磨擦，鈔票已破爛斷成好幾截，阿公只好用膠帶黏住，希望破爛鈔票還能用，事後嘉義縣議員黃嫈珺和嘉義縣議會祕書長黃尚文輾轉得知消息，分別捐了2000元和1萬元紅包給阿公，才讓阿公展露笑顏。

今下午嘉義縣議長張明達也在黃嫈珺、黃尚文，以及東石鄉長林佳瑩、華山基金會人員陪同下，特地前往阿公家，張明達除親自送上1輛全新的腳踏車，包1萬2000元紅包給阿公外，還把破爛斷成6截的鈔票紀念錶框送給阿公，張明達更親手為老翁戴上象徵祈福的虎爺會新帽子，希望他身體健康平安，並建議鄉公所等單位多多協助，幫助更多弱勢需要關懷的老人與家庭。

(中時)