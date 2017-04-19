有氣味有震動 台大「微思維斯」新創團隊研發情慾科技

「微思維斯」團隊將物聯網結合情慾商品，打造出「感官珠寶」，往商品化之路邁進。（台大創創中心提供）

台大創創挑戰賽今公布最新十強團隊，「微思維斯」團隊將物聯網結合情慾商品，打造出「感官珠寶」，透過APP演算，此裝置可以感受撫摸、興奮程度、心情等，有別於以往情趣用品的震動回饋，它會發出聲音、香味等，讓「調情」落實於日常生活中，提升伴侶之間親密關係，並且找出女性的隱藏需求。

台大創意創業中心與創新設計學院合作的「台大創創挑戰賽」，結合創新設計教育、創業團隊育成，以及提倡實際解決現實社會問題為主軸，去年9月開始，吸引了近千人參加，歷時半年多，最後十強出線，預計於4月底公布前五強，可拿到新台幣80萬元的創業獎金。

十強隊伍聚焦在永續環境、智慧生活、健康醫療、食品農業等4個領域。其中「微思維斯」是研發女性科技和情慾科技的新創品牌，開發能夠穿戴的「感官珠寶」，從女性的身體自我探索作為出發點，提升情侶互動與生活品質。

「微思維斯」創辦人曾琬婷表示，情慾是人的基本需求，但觀察許多情侶或伴侶的互動，可發現大多數人不知如何溝通親密關係，有些女性也不理解自己的身體，而「感官珠寶」可偵測心率、呼吸等身體的起伏，透過APP演算，了解自己身體上哪些部位比較敏感，例如耳朵、鎖骨等。

曾琬婷說，這項裝置可一人也可雙人使用，一人使用的話，可以藉此探索自己的身體情緒，例如敏感帶、喜歡什麼樣的互動方式等。

雙人使用則適合遠距離的情侶，曾琬婷說，用手機App傳訊息給另一半後，對方的珠寶會發出震動、氣味、聲音等，感覺就像伴侶在身邊一樣的真實，創造生活小情趣。

目前團隊雖然獲得一些天使基金的投入，但硬體開發非常昂貴，經費仍遠遠不足，年底希望可以透過群眾募資的方式商品化。

台大創創意創業中心教授李吉仁表示，希望透過活動培育更多的創業幼苗，「創創挑戰賽」不一定選出最成熟的團隊，而是要給年輕人機會和夢想，讓他們知道只要敢想像、願意去挑戰，就可找到舞台。

(中時)