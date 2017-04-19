多元認養 新北市府有83隻機關犬
新北市於2015年3月1日宣布「零安樂零棄養」，至今已超過2年。且以動物之家為起點，建立「毛寶貝訓練中心」，做為8所動物之家種子教練培訓場所，發掘收容犬隻才能，訓練成為親近人類的好夥伴，增加多元認養機會。副市長侯友宜也特別指示市府各行政機關應率先展現愛護犬貓之具體作為，以發揮愛護犬貓及尊重生命之立場認養機關犬。截至4月10日為止，新北市政府已有83隻機關犬，以警察局33隻占多數，經過訓練後協助單位保全工作。
動保處統計，截至4月10日，新北市府認養機關犬的單位有:八里區公所1隻、土城區公所3隻、新店區公所4隻、坪林區公所5隻、仁愛之家2隻、客家事務局2隻、瑞芳區公所2隻、新建工程處2隻、衛生局3隻、環保局26隻、警察局33隻，共11單位、認養83隻。
像是板橋清潔隊認養的阿黃，有一次連假期間夜裡，隊員正在場內巡邏，聽見阿黃狂吠，趕緊過去查看，只見廢五金區有幾道黑影閃，很快就融入生活，開始「看家」。
(中時)
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