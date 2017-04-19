「大庄信符」香火袋 賜福住院病患

大庄浩天宮廟方人員巡迴梧棲童綜合醫院病房，分送象徵「大裝幸福」的平安香火袋，撫慰病患心靈。（王文吉攝）

農曆3月23日為天上聖母誕辰，為弘揚媽祖慈悲濟世精神，台中港大庄浩天宮舉辦「大庄信符」關懷活動，廟方人員上午快遞「大庄信符」香火袋到梧棲童綜合醫院，巡迴各病房發送給住院患者，祝福他們早日病癒，重獲健康。

浩天宮主委陳起賀、副主委蔡棟樑、總幹事李家霖、興建主委王經綻等人，一同到童綜合醫院病房區發送精緻香火袋。陳起賀說，「大庄信符」平安香火袋，諧音象徵「大裝幸福」，傳達媽祖慈悲關懷的精神，給身體有病痛、行動不便的患者，撫慰病患心靈。

許多病患、家屬獲知這項活動，一早就在病房等待等待「大庄媽」的祝福，童綜合醫院護理人員也協助發送香火袋，希望透過信仰力量，鼓勵病患保持樂觀心情，積極面對治療，

(中時)