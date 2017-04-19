大陸進一步推出減稅措施 7月1日起增值稅稅率減至3檔

華爾街見聞報導，大陸國務院總理李克強19日主持召開國務院常務會議，決定推出進一步減稅措施，持續推動實體經濟降成本增後勁。從7月1日起，將增值稅稅率由4檔減至17％、11％與6％三檔，取消13％這一檔稅率，以擴大享受企業所得稅優惠的小微企業範圍等。預計全年將再減輕各類市場主體稅負3,800多億元人民幣。

(工商)