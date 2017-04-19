台灣年用45億雙免洗筷！拉亞漢堡推可分解「稻殼筷」
響應4月22日世界地球日，拉亞漢堡本月開始在全省60間示範門市推廣「稻殼免洗筷」，成為全台首創使用稻殼筷的早午餐店。
根據行政院環保署生活廢棄物質管理資訊系統網頁顯示，台灣每年約使用45億雙免洗筷。免洗筷的使用不但造成環保問題，也因在製作過程經常加入「亞硫酸鹽」來防止筷子發霉、變色，當人體食入過量的亞硝酸鹽，可能造成呼吸困難、腹瀉、嘔吐以及骨質流失，影響健康。
拉亞漢堡所使用的稻殼免洗筷全程在台製作，稻殼筷使用碾米剩餘的稻殼為材料，可被分解，不造成環境污染，稻殼筷不扎手並帶有淡淡稻殼香味，稻殼中含有高含量的阿魏酸，可有效抑菌防黴，不需擔心工業化學藥劑對人體的傷害，稻殼筷可重複使用，也減少資源浪費。
為鼓勵消費者自備環保筷，即日起至5月21日(兌換至5月28日) 推出集點送「稻殼環保餐具組」活動，消費每滿70元即可獲得一點，集滿10點可免費獲得「OA小子環保餐具組」(內含筷、叉、匙三件組)，消費者也可以直購價79元購買，點數限單一分店兌換，集點活動可於全省懸掛活動布條門市參加。
(中時)
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