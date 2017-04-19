卡爾文森號動向搞烏龍 白宮怪國防部錯報行程

卡爾文森號一度行蹤成謎，白宮匿名官員則指出都是國防部的疏失，導致白宮對該打擊群的行程誤解。(圖/美聯社)

川普（Donald Trump）上周二大動作宣布對北韓失去了耐心，將派卡爾文森號(USS Carl Vinson)航空母艦打擊群前往日本海域以震懾北韓，結果正當外界都以為卡爾文森號在前往朝鮮半島的路上時，卻被發現它完全開往了北韓的反方向，往3,500英里外的印度洋海域前進，讓卡爾文森號的行蹤一度成謎，結果白宮表示是國防部搞了烏龍，他們因為一些程序上的錯誤，誤導了白宮對該打擊群行程的了解，才引發了這場全球關注的大烏龍。

據《紐約時報》報導，白宮官員指出白宮的消息完全是國防部給的，而這場烏龍是因為發生了一連串的技術性錯誤，包括美軍太平洋司令部(United States Pacific Command)過早宣布消息，然後國防部長馬提斯（Jim Mattis）的錯誤解釋，這都讓外界以為卡爾文森號早已經往日本海域前進。

美國總統川普在12日於節目上說：「我們派出了一支無敵艦隊，威力非常強大」。(圖/美聯社)

美國海軍在8日的時候表示，已下令卡爾文森號打擊群「駛向北方」，接著國防部長馬提斯11日也表示，卡爾文森號「正在北上」前往朝鮮半島，將對北韓傳達嚇阻的訊號，並讓川普能有更多選擇來回應北韓挑釁的舉動。然後川普則在12日於節目上說：「我們派出了一支無敵艦隊，威力非常強大」，這都讓外界以為卡爾文森號正在往朝鮮半島的路上。

事實上卡爾文森號的行蹤，據美國海軍在9日於官網上表示，卡爾文森號離開了新加坡前往西太平洋海域，但沒有點出確切的目的地，而美國海軍17日也公布卡爾文森號的照片，顯示該打擊群在15日於印尼蘇門答臘島和爪哇島之間的巽他海峽航行，因為卡爾文森號原訂的計畫就是要南下印度洋和澳洲海軍進行聯合演習，但美國海軍卻沒有對外界提及這個行程。

而有白宮官員私下表示，懷疑整起烏龍是國防部沒能即時在川普、白宮發言人、國家安全顧問麥特瑪斯(H. R. McMaster)以錯誤資訊對外發言後，盡快糾正這項錯誤而導致。

目前據美國國防部官員表示，卡爾文森號現在終於在前往日本海域的路上，預計下周將抵達朝鮮半島，而第一航艦打擊群（CSG-1）指揮官基爾比（Jim Kilby）也今天宣布延長部署於朝鮮半島水域一個月。

(中時電子報)