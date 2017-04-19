世界花博后里馬場森林園區開工 9月試營運

台中世界花博后里馬場森林園區舉行開工儀式，台中市長林佳龍執金鏟（右二）動土。（王文吉攝）

挖土機進駐舊跑馬場進行整地工程，將興建永久場館花艷館，花博結束後將保留作為2020年世界蘭花會議場地。（王文吉攝）

世界花博后里馬場園區規畫永久展館花豔館及馬術障礙超越競技場，預定明年8月底前完工，9月試營運，11月正式開幕。（王文吉攝）

2018台中世界花博后里馬場森林園區上午動土，市長林佳龍主持開工典禮時表示，花博好事多磨，后里因發現保育類石虎而重新定位，園區一分為三，目前距花博剩下1年7個月，他對工程團隊有信心，期許風調雨順、工程順利，把最好的花卉軟硬體呈現給世界。

動土典禮上午在后里馬場舉行，由市長林佳龍主持，觀光旅遊局長陳盛山、農糧署副署長蘇茂祥、市議員陳本添、翁美春等皆出席，參與花博的4大營造廠商也到場共襄盛舉，預定明年8月底前完工，9月試營運，11月正式開幕。

林佳龍表示，花博園區因發現石虎而一分為三，后里從60公頃減為30公頃，但也納入豐原、外埔，並重新定位，儘管晚了一些期程，卻也因此獲得國際園藝生產者協會AIPH認定，將位階提升為「世界花博」。

林佳龍說，花博后里馬場森林園區，擁有馬場古蹟與軍營是最大特色，為讓場館融入地景，挑戰難度更高，他相信營造商可如期如質完成；花博活動之後，永久場館花艷館將保留作為2020年世界蘭花會議場地，馬術場館也具奧運水準，是亞洲第一，將帶動后里發展。

農糧署副署長蘇茂祥表示，台灣蘭花以文心蘭、蝴蝶蘭、國蘭為大宗，去年外銷達56億台幣，希望花博能進一步行銷台灣蘭花；行政院已擬定花博四大指標，即邀請30國參展、參觀人次達800萬、花卉產值增加12%、直接與間接經濟效益達450億元，農委會將偕同市府推動。

后里馬場森林園區面積約30公頃，工程總經費24億3000萬元，其中「森林園區」原為軍營用地，以森林循環體系為概念，規劃探索館、發現館，讓民眾感受「森林花園」氛圍；「馬場園區」則規畫永久展館花豔館及馬術障礙超越競技場，打造「馬場花樂園」主題園區。

(中時)