換血漿重啟人生 受贈者感謝捐贈熱血
台北捐血中心19日舉辦「2016年度捐血績優表揚大會」，本次表揚全血捐血超過100次以上有2127人、分離術捐血100次以上則有2342人，另也有超過百個機關、企業、學校及部隊團體受表揚。其中開明高職美容美髮科教師陳儀珊，去年突然生病，不僅視力模糊、頭暈，最後連洗澡也無法自理，經多次檢查才發現得到「重症肌無力」，需要換血漿治療，幸運得到許多人捐血幫助，今日也特別出席捐血表揚，表達感謝。
「從來沒有想過，有天自己會需要！」陳儀珊回憶，自己只有18歲時捐過1次血，但因母親反對，就未再捐贈。當時對於換血漿非常恐懼，很擔心萬一病沒有醫好，卻因輸血得到愛滋病等疾病該如何是好，還好有在台北捐血中心企畫課長、友人陳絜先說服，並得到數十人捐贈的血漿置換，才重獲新生，「對他們只有滿滿的感謝」。
台北捐血中心表示，截至今日A型庫存量有5.9天、B型為8.3天、O型為6.3天、AB型則是8.3天，一般安全血量為7天，歡迎民眾踴躍捐出熱血。
(中時)
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